Kılıçdaroğlu şiddete uğrayan engelli gencin ailesini aradı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Palandöken'de şiddete maruz kalan engelli Muhammed Lütfü Arpat'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, şiddete maruz kalan engelli gencin babası Sinan Arpat ile telefonla görüştü.
Görüşmede, yaşanan olay hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, aileye desteklerini iletti.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Muhammed Lütfü Arpat'a geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Gözlerinden öptüğünü." ifade etti.