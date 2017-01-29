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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası

29 Ocak 2017 Pazar, 14:24


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde erkeklerde 94, 105 ve +105 kilolarda müsabakalar yapıldı.

Müsabakaların ardından sporculara toplamdaki derecelerine göre madalyaları verildi.

Toplamda dereceye giren sporcular şöyle:

94 kilo:

1- Abdülmüttalip Dökmetaş - Ankara (320 kilo)

2- Ahmet Bozan - İstanbul (293 kilo)

3- Oğuzhan Kızılkaya - Isparta (292 kilo)


105 kilo:

1- İbrahim Arat - Ankara (365 kilo)

2- Emrah Dökmetaş - Ankara (281 kilo)

3- Yıldıray Kaplan - Ankara (278 kilo)


+105 kilo:

1- Resul Elvan - Ankara (329 kilo)

2- Arif Koç - Ağrı (300 kilo)

3- Ömer Açıkgöz - Ankara (290 kilo)

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