Halter: Türkiye Büyükler Ferdi Şampiyonası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Halter Federasyonu tarafından Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde erkeklerde 94, 105 ve +105 kilolarda müsabakalar yapıldı.
Müsabakaların ardından sporculara toplamdaki derecelerine göre madalyaları verildi.
Toplamda dereceye giren sporcular şöyle:
94 kilo:
1- Abdülmüttalip Dökmetaş - Ankara (320 kilo)
2- Ahmet Bozan - İstanbul (293 kilo)
3- Oğuzhan Kızılkaya - Isparta (292 kilo)
105 kilo:
1- İbrahim Arat - Ankara (365 kilo)
2- Emrah Dökmetaş - Ankara (281 kilo)
3- Yıldıray Kaplan - Ankara (278 kilo)
+105 kilo:
1- Resul Elvan - Ankara (329 kilo)
2- Arif Koç - Ağrı (300 kilo)
3- Ömer Açıkgöz - Ankara (290 kilo)