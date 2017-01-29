29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'da siyer sınavına yoğun ilgi

29 Ocak 2017 Pazar, 14:35

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen siyer sınavına bu yıl 7 binden fazla kişi katıldı.

Bu yıl "O'nu oku, O'nu yaşa" sloganıyla altıncısı düzenlenen siyer sınavına Adıyaman'da yoğun ilgi oldu.

Merkezden 4 bin, Kahta ilçesinden de 3 bin kişinin katıldığı sınava diğer ilçelerden de katılım gerçekleşti.

İlk 10'a gireceklerin umre ile ödüllendirileceği sınav sonucunda derece alanlara çeşitli hediyeler de verilecek.

Adıyaman Vahdet Der Başkanı Bilal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sınavın kaybedeni olmadığını belirterek, "Bu sınav Türkiye genelinde yapılıyor. Geçen sene 28 kişiyi umreye gönderdik. Birçok kişiye hediye verdik. Bu sene de 4 kategoride sınav yapıyoruz. Kaybedeni olamayan bir yarış. Herkes kazanıyor. Sonuçta Peygamber Efendimizin hayatını okuyan herkes kazançlıdır. Biz onun için bu sınava 'kaybedeni olmayan yarış' diyoruz." diye konuştu.

Sınava Adıyaman'dan katılımın güzel olduğunu aktaran Demir, merkezden 4 bin, Kahta ilçesinden de 3 bin kişinin sınava girdiğini, diğer ilçelerden de katılımlar olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Köstekli saatler zamana direniyor
YEREL

KÖSTEKLİ SAATLER ZAMANA DİRENİYOR
Adıyaman'da Siyer Sınavı yapıldı
YEREL

ADIYAMAN'DA SİYER SINAVI YAPILDI
Türkiye genelinde &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDE "HUZUR OPERASYONU"
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Gaziyi tedavi etmediği öne sürülen doktora açılan soruşturma
YEREL

GAZİYİ TEDAVİ ETMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN DOKTORA AÇILAN SORUŞTURMA
TBMM Başkanvekili Aydın'dan Suriye'de yaralanan askere ziyaret
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN'DAN SURİYE'DE YARALANAN ASKERE ZİYARET
TBMM Başkanvekili Aydın'dan El-Bab gazisine 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN'DAN EL-BAB GAZİSİNE 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ
Vali Abdullah Erin'den yıl sonu değerlendirmesi
YEREL

VALİ ABDULLAH ERİN'DEN YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:

Üç yıldır elektrik olmadan yaşıyorlar
YEREL

ÜÇ YILDIR ELEKTRİK OLMADAN YAŞIYORLAR
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmeleri
YEREL

ADIYAMAN'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ
Cazibe Merkezleri Programına son başvuru tarihi 27 Şubat
YEREL

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMINA SON BAŞVURU TARİHİ 27 ŞUBAT
SGK Başkanı Bağlı'nın Adıyaman temasları
YEREL

SGK BAŞKANI BAĞLI'NIN ADIYAMAN TEMASLARI
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

ADIYAMAN'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ

Parkomat görevlilerine terör semineri
YEREL

PARKOMAT GÖREVLİLERİNE TERÖR SEMİNERİ
Milletvekilli Fırat, gaziyi ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLLİ FIRAT, GAZİYİ ZİYARET ETTİ