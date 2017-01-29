Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Orkun Aktaş
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Aydın Karabulut, Issah, Selçuk Şahin, Serdar Gürler, Khalili, Murat Duruer, Rantie
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Musa Çağıran, Pinto, Umar, Maher, Regattin, Webo
Gol: Dk. 42 Serdar Gürler (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 32 Prochazka (Osmanlıspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Khalili'nin pasında topla buluşan Rantie, kaleci Karcemarskas ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
18. dakikada Murat Duruer'in Osmanlıspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleye yönelen topu Karcemarskas kornere çeldi.
24. dakikada Selçuk Şahin'in pasında Osmanlıspor defansının hatasından faydalanarak topla buluşan Serdar Gürler'in bekletmeden vuruşunda Karcemarskas, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere tokatladı.
41. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Rantie, sağdan ceza alanına girmek isterken Muhammet Bayır'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, kaleci Karcemarskas'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara göndererek kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.
Osmanlısporlu oyuncular, pozisyonun ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etti. Golün ardından skorbortta Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın bir gol sonrası yaşadığı sevinç gösterildi.
Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.