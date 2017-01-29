29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orgeneral Akar, Ege'de gemileri denetledi

29 Ocak 2017 Pazar, 14:45

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bugün ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Üs Komutanlığı ile Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etti.

Ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak Ege Denizi'nde icra edilen faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduklarını belirten Orgeneral Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, TSK’nın bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Kılıçdaroğlu şiddete uğrayan engelli gencin ailesini aradı
YEREL

KILIÇDAROĞLU ŞİDDETE UĞRAYAN ENGELLİ GENCİN AİLESİNİ ARADI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
İMKON Genel Başkanı Tellioğlu:
YEREL

İMKON GENEL BAŞKANI TELLİOĞLU:
Tiyatrocu Engin Cezzar'ın vefatı
YEREL

TİYATROCU ENGİN CEZZAR'IN VEFATI
Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçından notlar
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ-OSMANLISPOR MAÇINDAN NOTLAR
İlhan Cavcav'ın adı Çankaya'da bir parka veriliyor
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN ADI ÇANKAYA'DA BİR PARKA VERİLİYOR
TŞOF Başkanı Apaydın:
YEREL

TŞOF BAŞKANI APAYDIN:

TESK Genel Başkanı Palandöken:
YEREL

TESK GENEL BAŞKANI PALANDÖKEN:

Türkiye genelindeki &quot;Huzur operasyonu&quot;
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ "HUZUR OPERASYONU"
CERN’den iş alan ikinci Türk firması Albaksan oldu
YEREL

CERN’DEN İŞ ALAN İKİNCİ TÜRK FİRMASI ALBAKSAN OLDU
&quot;Yapılandırma&quot;da detaylar belli oldu
YEREL

"YAPILANDIRMA"DA DETAYLAR BELLİ OLDU
Spot piyasada elektrik fiyatları arttı
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI ARTTI
Başkentte sahte içki operasyonu
YEREL

BAŞKENTTE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Warriors'tan bir ilk
YEREL

WARRİORS'TAN BİR İLK
HDP'li Bilgen gözaltına alındı
YEREL

HDP'Lİ BİLGEN GÖZALTINA ALINDI
HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Ankara'da gözaltına alındı.
YEREL

HDP PARTİ SÖZCÜSÜ VE KARS MİLLETVEKİLİ AYHAN BİLGEN, DİYARBAKIR'DA HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADESİNE BAŞVURULMAK ÜZERE ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:
YEREL

TZOB GENEL BAŞKANI BAYRAKTAR:
AK Parti'de &quot;referandum&quot; seferberliği
YEREL

AK PARTİ'DE "REFERANDUM" SEFERBERLİĞİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde, 18 DEAŞ terör örgütü hedefi havadan vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 159. GÜNÜNDE, 18 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFİ HAVADAN VURULDU, 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
Karayollarında durum
YEREL

KARAYOLLARINDA DURUM
GÜNDEM / 29 OCAK 2017
YEREL

GÜNDEM / 29 OCAK 2017
Atama kararları
YEREL

ATAMA KARARLARI
Sünnet düğüne silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

SÜNNET DÜĞÜNE SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI