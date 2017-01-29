Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesince düzenlenen "12. Çambaşı Yayla Festivali", 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapıldı.

Sıfırın altında 20 derecede düzenlenen festivale, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve davetliler katıldı.

Ordu ve çevre illerden katılımın olduğu festival kapsamında kar güreşleri, kızakla kayma ve off-road yarışları yapıldı.

Kar güreşlerinde genç sporcular soğuk havaya aldırmadan dereceye girmeye çalışırken, ciplerle yapılan off-road yarışları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Bu arada iki güreşçi arasında yaşanan tartışma bir anda büyüdü. Güreşleri izleyen sporcu yakınlarının da dahil olduğu kavgayı, görevliler güçlükle ayırdı. Kavganın ardından iki güreşçi yarışlardan men edildi.

Davetlilere patates, lahana çorbası ve turşu ikram edilen festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmasında, 12'ncisi düzenlenen festivalin çok renkli geçtiğini belirterek, "Bu anlamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyemizi kutlarım. Gerek Ordu içinden gerekse il dışından gelen çok sayıda vatandaş güzel bir hafta sonu geçirdi." dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise festivale katımının çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızı bu festivale sorunsuz getirmek için yollarımızı açık tuttuk. Çok şükür sorunsuz şekilde festivalimiz sona erdi. İnşallah seneye daha kapsamlısını yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.



