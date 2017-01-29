Kartepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk

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KOCAELİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, sömestir ve hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi'nin aynı anda izlenebildiği Kartepe, sömestir ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çoğu Kocaeli ve İstanbul'dan gelen tatilciler, toplam 35 kilometrelik pistleri olan merkezde kalınlığı 2,2 metreyi bulan karın keyfini, kayak ve snowboard yaparak çıkarıyor.

Tesiste bulunan bin 200 yataklı otel sömestir dolayısıyla yüzde 100 doluluğa ulaşırken, çok sayıda günübirlikçi de merkezden istifade ediyor.

Öte yandan, evinden geç saatte çıkan tatilciler, yolda oluşan uzun kuyruk nedeniyle merkeze ulaşmakta sorun yaşıyor.

Tatilcilerden Yusuf Sirkeci, AA muhabirine, hafta sonunda kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Kartepe'nin büyük şehirlere yakınlığından dolayı özellikle hafta sonları kalabalık olduğuna işaret eden Sirkeci, eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.

İstanbul'dan gelen İmdat Karaman da imkanı olan herkesi Kartepe'ye çağırdığını belirtti.

Uzun bir aradan sonra kayak yapmanın keyfini yaşadığını ifade eden Karaman, "Erzurumluyum, bizim oranın karı meşhurdur. Çocukluktan beri kayak sporu yapıyorum. Çocukların şubat tatili olduğu için burada kayak merkezine gelip, eğlenmek istedik." dedi.

Bircan Bursal da ailesiyle Kartepe'ye eğlenmeye geldiğini anlatarak, "Bir hafta sonu kaçamağı yapmak istedik. Kartepe muazzam, bundan sonra da hafta sonlarını değerlendirmek için geleceğiz inşallah. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.