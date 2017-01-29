Medya-İş Sendikası kendi iş kolunda lider oldu

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ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Medya-İş Sendikası, 2 bin 328 üye ile basın yayın ve gazetecilik kolunda lider sendika konumuna yükseldi.

İşkollarındaki̇ i̇şçi̇ sayıları ve sendi̇kaların üye sayılarına i̇li̇şki̇n 2017 ocak ayı i̇stati̇sti̇kleri̇ hakkında tebli̇ğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Basın yayın ve gazetecilik alanında faaliyet gösteren Medya-İş Sendikası, 2 bin 328 üye ile en fazla üyeye sahip olarak kendi iş kolunda birinci oldu.

Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Hamdi Ateş, yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurulan sendikanın kendi iş kolunda lider konuma yükselmesinin basın emekçileri adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Basın emekçilerinin her zaman yanında duran sendikanın bundan sonra daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini aktaran Ateş, 2 ay önce düzenlenen seçimli genel kurulda devraldıkları bayrağı çok daha ileriye taşıyacak iradeye sahip olduklarını vurguladı.

Sendikasına güvenen ve destek veren basın çalışanlarına teşekkür eden Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde Türkiye'nin her tarafında ciddi bir üye çalışması yaptık. Medya-İş yönetimi olarak yapmış olduğumuz bu çalışmaların, alanında lider bir sendika oluşumuzla taçlanması ayrı bir sevinç vesilesidir. Yönetim olarak göreve gelmeden önce vermiş olduğumuz sözleri bugün tek tek gerçekleştiriyoruz. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın 'Sizi birinci sendika olarak görmek istiyorum' sözleriyle gösterdiği hedefe ulaşmış olduk. Bundan sonra da üye çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek. Sendikamız çok daha yukarılarda yer alacaktır. Bu çalışmalara katkı veren Medya-İş yöneticileri başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Medya-İş nihayet hakkettiği yere gelmiştir."

İşkollarındaki̇ i̇şçi̇ sayıları ve sendi̇kaların üye sayılarına i̇li̇şki̇n 2017 ocak ayı i̇stati̇sti̇kleri̇ hakkında tebli̇ğine göre, basın yayın ve gazetecilik alanında faaliyet gösteren dider sendikaların üye sayıları şöyle: