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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de sokak hayvanlarına yiyecek ve barınak

29 Ocak 2017 Pazar, 15:23
Düzce'de sokak hayvanlarına yiyecek ve barınak

DÜZCE (AA) - Düzce'de kış şartları nedeniyle zorluk yaşayan sokak hayvanları için farklı noktalara yem ve barınak konuldu.

Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Hayvan Hakları Federasyonu ve Genç Eller Derneği tarafından Anıtpark Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Dernek Başkanı Enes Bektaş, yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarına daha güzel bir yaşam sağlamak istediklerini söyledi.

Hayvanlar için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Bektaş, "Onlara sadece bugün değil her zaman yardım etmeye çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bugün yaklaşık 300 kilogram yem ve mama ile 100 barınağı kentin kırsal kesimlerine giderek bırakacağız." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Mevlüt Şanlışimşek de sokak hayvanları için toplandıklarını, yemleme faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Daha sonra, dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş, kentin çeşitli noktalarına barınakları ve yemleri bıraktı.

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