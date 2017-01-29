Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Cebeci İnönü
Hakemler: Yaşar Can Temizel, Uğur Erdoğan, Emir Eray Eyisoy
Hacettepe: Ferhat, Erkan, Yıldırım, Fethi, Berat Aydoğdu (Dk. 75 Ömer), Volkan, Taylan, Mehmet Bektaş, Serdarcan, Noyan (Dk. 56 Onur), Mehmet Tuğrul Başkan (Dk. 69 Hüseyin)
Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl, Cemal, Hasan, Caner, Gökhan (Dk. 75 Recep Onur), Recep Metin, Rıdvan (Dk. 90 Osman Üçüncü), Soner, Semih (Dk. 43 Burak Sarı), Ömer
Gol: Dk. 34 Rıdvan (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı kart: Dk. 80 Taylan (Hacettepe)
ANKARA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor, deplasmanda Hacettepe'yi 1-0 yendi.
Hacettepe, 53. dakikada Noyan ile penaltı atışından faydalanamadı.
Öte yandan, geçen hafta hayatını kaybeden İlhan Cavcav’ın Hacettepe maçlarını izlediği protokol tribündeki koltuğuna, karanfil ve efsana başkanın fotoğrafı konuldu.
Hacettepe ve Büyükçekmece Tepecikspor futbolcuları seremonide birlikte, "Kalbimizdesin Büyük Başkan" yazılı pankart taşıdı.
Karşılaşma öncesi İlhan Cavcav'ın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.