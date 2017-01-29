Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Orkun Aktaş
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Aydın Karabulut, Issah, Selçuk Şahin, Serdar Gürler, Khalili (Dk. 58 Muric), Murat Duruer (Dk. 55 Ring), Rantie (Dk. 75 Umut Sözen)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic (Dk. 62 Koray Altınay), Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Musa Çağıran, Pinto, Umar (Dk. 75 Delarge), Maher, Regattin, Webo (Dk. 66 Koulossa)
Goller: Dk. 42 Serdar Gürler (penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 52 Musa Çağıran (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ahmet Oğuz, Dk. 62 Selçuk Şahin, Dk. 81 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 32 Prochazka, Dk. 66 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçı 1-1 bitti.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Musa Çağıran, Gençlerbirliği ceza alanının dışından sağ çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un solundan ağlara gönderdi: 1-1
68. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı korner atışında iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
69. dakikada Regattin'in Gençlerbirliği ceza alanının sağından kullandığı kornerde Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda topu kaleci Hopf kontrol etti.
72. dakikada Pinto'nun Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.
73. dakikada Issah, topu Muric'le buluşturdu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı bekletmeden Rantie'ye verdi. Rantie'nin Osmanlıspor ceza alanına soldan girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
74. dakikada Serdar Gürler, Osmanlıspor ceza alanına soldan girdikten sonra topu uygun durumdaki Ring'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.