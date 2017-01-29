Nostaljik finalin galibi Federer

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ANKARA (AA) - Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) yenen Roger Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana ilk, kariyerindeki 18'inci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finali, Avustralya Açık'taki tek zaferini 2009 elde eden İspanyol Nadal ile burada 4 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'i karşı karşıya getirdi.

Kariyerinin 21'inci grand slam finali oynayan 9 numaralı seribaşı Nadal ile 28'inci finaline çıkan 17 numaralı seribaşı Federer arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu.

Federer, ilk servislerinden yüzde 93 oranında puan aldığı ilk seti, 7'nci oyunda kırdığı servis sayesinde 6-4 kazandı.

2'nci sete daha agresif başlayan Nadal, Federer'in çok sayıda basit hata yaptığı setin 2 ve 4'üncü oyunlarında servis kırarak 4-0 öne geçti. İspanyol tenisçinin 6-3 kazandığı set sonunda skor 1-1'e geldi.

Federer, 3'üncü sette ipleri tamamen eline aldı. İsviçreli raket, çok iyi servis karşıladığı ve puan kazandıran vuruşlarda (winner) 18-4 üstünlük kurduğu seti 6-1 alarak 2-1 öne geçti.

Federer'in yaptığı 13 basit hataya karşılık hata sayısını 3'te tutan Nadal, 4'üncü oyunda servis kırdığı 4'üncü seti 6-3 aldı ve karşılaşmayı final setine taşıdı.

Nadal, final setine, tıbbi mola alan rakibinin servisini kırarak başladı ancak Avustralya Açık'taki 100'üncü maçına çıkan Federer, 6. oyunda servis kırdı ve skoru 3-3 yaptı.

Bu noktadan sonra psikolojik üstünlüğü ele geçiren Federer, 8'inci oyunda bir kez daha servis kırdı ve seti 6-3, 3 saat 38 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

35 yaşındaki Federer böylece 37 yaşında olduğu 1972 Avustralya Açık'ta zirveye çıkan Ken Rosewall'dan sonra "açık dönemde grand slam şampiyonluğuna ulaşan en yaşlı 2'nci erkek tenisçi" unvanını aldı.









- Rekoru 18 şampiyonluğa çıkardı





2012 Wimbledon'dan bu yana ilk, kariyerindeki 89'uncu tekler şampiyonluğunu kazandı.

Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi olan İsviçreli tenisçi, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı

Federer, 2011 Fransa Açık'tan (Roland Garros) bu yana ilk defa karşılaştığı Nadal'a karşı çıktığı 9'uncu grand slam finalinde 3'üncü galibiyetini aldı.

Nadal'a karşı oynadığı 35. maçta 12. kez korttan galip ayrılan Federer, 3,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 11 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:





1. Roger Federer (İsviçre) - 18 şampiyonluk

2. Pete Sampras (ABD) - 14

Rafael Nadal (İspanya) - 14

4. Roy Emerson (Avustralya) - 12

Novak Djokovic (Sırbistan) - 12

6. Rod Laver (Avustralya) - 11

Björn Borg (İsveç) - 11

8. Bill Tilden (ABD) - 10





- Federer tarihe geçti

Avustralya Açık'taki 5'inci şampiyonluğunu kutlayan Federer, grand slam turnuvalarının 3'ünde en az 5 şampiyonluk kazanan ilk erkek tenisçi oldu.

İsviçreli raketin grand slam şampiyonluklarının dağılımı şöyle:



