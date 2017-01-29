Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Selim Özen, Sedat Etik, Şenol Bektaş
Aydınspor 1923: Evren, Erdi, İsmail, Ömer, Mustafa Tahir, Gürcan, Haluk, Şamil (Dk. 65 Oğuzhan), Vedat, Süleyman, Berat Ali (Dk. 81 Reşo)
Hatayspor: Akın, Ali Fırat, Emin (Dk. 88 Tolga), Selahattin Selçuk, Ömer, Mithat (Dk. 71 Caner Hüseyin), Yılmaz, Mesut, Muhammed Burak (Dk. 54 Selim), Sadi, Volkan
Goller: Dk. 30 Mithat (Hatayspor), Dk. 69 Oğuzhan (Aydınspor 1923)
Kırmızı kart: Dk. 90 Ömer (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: Dk. 11 Gürcan, Dk. 18 Evren, Dk. 22 Şamil, Dk. 66 İsmail (Aydınspor), Dk. 18 Akın, Dk. 86 Emin (Hatayspor)
AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.