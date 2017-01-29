Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Turgut Evran, Onur Yoldaş
Kocaeli Birlikspor: Fatih, Kürşat, Turgay, Mehmet Gürkan (Dk. 84 Ali Kemal), Umut (Dk. 89 Erdi), Onur, Gökhan, Emre, Burak, Uğur Daşdemir, Alp (Dk. 84 Uğur Işıkal)
Keçiörengücü: Egemen, Bora, Mehmet Besler (Dk. 83 Ahmet), Timur (Dk. 89 Muhammet), Umut (Dk. 76 Berat), Hüseyin Kar, Tarık, Uğur, Kerem, Hüseyin Güngör, Yıldıray
Goller: Dk. 60 Umut (penaltıdan), Dk. 82 Onur (Kocaeli Birlikspor) Dk. 22 Yıldıray, Dk. 90 Ahmet (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet, Dk. 45 Umut, Dk. 58 Alp (Kocaeli Birlikspor), Dk. 72 Mehmet, Dk. 90 Berat, Dk. 90 Uğur (Keçiörengücü)
KOCAELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor, sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.