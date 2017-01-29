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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarını belirli bir süre için ABD'ye almama kararının evrensel değerlere, temel insan haklarına ve yüzlerce yıllık mücadelelerle elde edilen insanlığın ortak kazanımlarına aykırı olduğunu bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP'nin, mülteci üreten savaş politikalarının karşısında göçmenlerin ve mültecilerin haklarını savunan milyonların yanında olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Trump'ın nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarını belirli bir süre için ABD'ye almama kararı evrensel değerlere, temel insan haklarına ve yüzlerce yıllık mücadelelerle elde edilen insanlığın ortak kazanımlarına aykırıdır." ifadesini kullandı.

Her egemen ülkenin, kendi güvenliğini teröre karşı koruma hakkının bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bir dine ve inanca dönük ayrımcı uygulamaların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, aslolanın terörün yoğunlaştığı ülkelerde istikrar, refah ve barışı sağlamak için çalışmak olduğunu belirterek, bu amaca ulaşılırsa, terörün de mülteci sorununun da kaynağında çözüleceğine işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu bağlamda unutulmamalıdır ki başta dinimiz İslam olmak üzere, bütün inançlar ve dinler barışı, adaleti ve sevgiyi öğütler. Din, inanç, mezhep farkı gözeterek, ayrımcı politikalar izlemekse terörü besler. İnançları kullanarak teröre başvuranlarla, dünyadaki bütün ülkeler ortak mücadele etmelidir. Bir ülkeyi ve vatandaşlarını toptancı bir anlayışla terör şüphelisi olarak görmek çağ dışıdır. Bu bağlamda New York Federal Mahkemesinin kararnameyi askıya alan kararından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.