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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Köyde rahatsızlanan çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti

29 Ocak 2017 Pazar, 15:56

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 30 kilometre mesafedeki Başağaç köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Leyla Anık, yüksek ateş sonucu fenalaştı. Ailenin müdahalesine rağmen çocuğun ateşi düşmeyince durum 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletildi.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşmayı başardı.

Kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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