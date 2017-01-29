Köyde rahatsızlanan çocuğun imdadına paletli ambulans yetişti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İl merkezine 30 kilometre mesafedeki Başağaç köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Leyla Anık, yüksek ateş sonucu fenalaştı. Ailenin müdahalesine rağmen çocuğun ateşi düşmeyince durum 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletildi.
Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşmayı başardı.
Kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.