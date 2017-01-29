BBP Genel Başkanı Destici:

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ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sivil ve demokratik bir anayasa için mücadele verdiklerini belirterek, "İktidarın veya herhangi bir siyasi partinin alternatifi değil, antidemokratik darbe anayasasının ürünü olan mevcut sistemin alternatifiyiz çünkü bu sistem demokrasiyi katletti, milleti ezdi." dedi.

Destici, partisinin 24. kuruluş yılı dolayısıyla bir otelde yapılan Program ve Tüzük Kurultayı'nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP'nin her türlü militarist kalkışmaya, darbeye, antidemokratik yıkıcı düzen ve uygulamaya karşı olduğunu belirten Destici, bunları saf dışı bırakacak bir sistemin kurulması gerektiğini ifade etti.

Program ve tüzük metnini yenilerken, 1992'de yayınladıkları Milli Mutabakat Çağrısı'na bağlı kaldıklarını anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Biz Anayasanın değişmesinden yanayız. Sistemin adının ne olduğunu da önemsemiyoruz. Biz bu sistemin alternatifiyiz. Milli Mutabakat Çağrısı'nda bunu belirtmiştik. İktidarın veya herhangi bir siyasi partinin alternatifi değil antidemokratik darbe anayasasının ürünü olan mevcut sistemin alternatifiyiz çünkü bu sistem demokrasiyi katletti, milleti ezdi. Bu sistemde vurgunculuk, yolsuzluk, gayri ahlakilik tavan yaptı. Suç sistemde mi yoksa sistemi yönetenlerde mi? Hepsi bu suça ortaktır. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi gerekir. Daha demokratik, hukuku üsteleyen bir sistemin gelmesini hep arzu ettik. Milletin iradesinin, milletin muktedir iktidarının tam anlamıyla tecelli etmesini istedik."

- "Seçime girecek 9 partiden biriyiz"

Türkiye'de sivil bir anayasanın oluşması için mücadele verdiklerini vurgulayan Destici, milli iradeye müdahalenin antidemokratik olduğuna işaret ederek, "28 Şubat'ta namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmadıysak, 15 Temmuz darbe girişiminde de özel harekat polislerimizi haince bombalayan, sivil vatandaşların üzerine kurşun yağdıran katil darbecilerin karşısına dikildik. Kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, dün darbelerin karşısındaydık, bugün de karşısındayız ve yarın da karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Destici, Yüksek Seçim Kurulunun açıklamasına göre seçime girecek partilerden birinin BBP olduğuna işaret ederek, "Önceden seçimlere 25-30 siyasi parti katılıyordu. Bugün 9 parti seçimlere katılabilecek. Allah'a hamdolsun bu partilerden biri de biziz." değerlendirmesini yaptı.