Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: İnegöl
Hakemler: Murat Erdoğan, Yakup Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı
İnegölspor: Şener Özcan, Kemal Hastürk, Recep Yılmaz, Bilal Özdemir, Emrah Dağ, Raif Demir (Dk. 89 İsa Akgöl), Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 75 Hacı Mustafa Karabulut), Lider Koç, Emre Okur, Hüseyin Ali Pala, Oğuz Kocabal (Dk. 55 Hasan Küçcük)
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Sadık Baş (Dk. 37 Tolunay Yurtseven), Anıl Sarak, Orkun Dervişler, Oğuz Aksoy (Dk. 57 Şahin Aygüneş), İbrahim Ethem Sevinç, Muharrem Efe, Tuncay Fındıkcı, Kıvanç Salihoğlu, Melik Derin (Dk. 75 Onur Çapın)
Gol: Dk. 30 Raif Demir (İnegölspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Recep Yılmaz (İnegölspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Hakkı İsmet Şimşek, Dk. 61 Hasan Küçcük (İnegölspor), Dk. 30 İbrahim Ethem Sevinç, Dk. 47 Ferhat Çoban (Tuzlaspor)
BURSA (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.