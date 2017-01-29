Trabzonspor, yeni stadına kavuştu

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor maçıyla yeni stadı Medical Park Arena'da ilk karşılaşmasına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldiği Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, yeni stadına Gaziantepspor maçıyla 'merhaba' dedi.

Karadeniz ekibi, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu işleminin tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen yeni stadında ilk maçında taraftarı önüne çıktı.





- Taraftarlardan yoğun ilgi





Trabzonspor taraftarları, dün kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen maça yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan yeni statlarının büyük bölümünü doldurdu.

Trabzonspor Kulübü, gişelerden ilk giriş yapan taraftarlara forma hediye etti.









- Onur'un 200. maçı





Trabzonspor Takım Kaptanı Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takım forması altında 200. karşılaşmasına yeni statta çıktı.

Bordo-mavili kulüp de Onur Recep Kıvrak için Twitter adresinden, 'Kaptanımız Onur Recep Kıvrak, yeni yuvamızda Trabzonspor armasıyla 200. maçına çıkacak' ifadesine yer verildi.





- Forvette N'Doye, Rodallega yedek





Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, forvette yine Senegalli oyuncu N'Doye'a görev verdi.

Yanal, Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanan maçın kadrosuna almadığı golcü oyuncu Hugo Rodallega'yı ilk kez 18 kişilik kadroya aldı.

Güney Koreli forvet Suk ise maç kadrosunda yer almadı.





- Yanal, kadroyu bozmadı





Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, art arda 3. hafta da ligde aynı 11'i sahaya sürdü.

Yanal, ligin ikinci yarısında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçlardaki kadroyu bozmayarak, aynı oyunculara Gaziantepspor maçında da görev verdi.

Gaziantepspor ise teknik direktör Bulent Uygun yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıktı.





- Türk futbolunun en modern tesisi





Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip kompleks, Türk futbolunun en modern tesisi olarak dikkati çekiyor.

Akyazı mevkisinde, denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan tesis, 92 bin metrekare yeşil alana sahip.

Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı spor kompleksinin içinde 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alıyor. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken, stadın aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.

Komplekste ayrıca, Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin binaları ile 2 suni ve 5 doğal çim saha da bulunuyor.

Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanı bulunan stadın çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın oluşturduğu hava kirliliğini temizleme kapasitesine eş değer konumda bulunuyor. 6 bin 500 ton çelik kullanılan çatının çevre dostu olarak kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliği ise dikkati çekiyor. "Akıllı çatı" olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk olarak tarihe geçti.

Kapasitesi 41 bin 461 olan statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu yer alıyor. İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7,5 megapiksel aralığında olmasıyla da Türkiye'de yine tek olma özelliğini taşıyor.











