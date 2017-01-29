Salon: Mehmet Can Öztürk
Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Uygar Kurt
Canik Belediyespor: Eldebrink 20, Miray Şahin Yıldırım 4, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Hülya Çoklar 4, Murphy 13, Mirche 2, Elina Babkina 11
Adana ASKİ: Ezgi Manlancı 3, Clark 12, Sanem Gamze Zere 2, Kübra Erat 9, Sujanova 16, Bentley 8, Warley 24, Tuğçe Murat 2, Asena Yalçın 4
1. Periyot: 17-20
Devre: 32-32
3. Periyot: 44-59
SAMSUN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Adana ASKİ deplasmanda Canik Belediyespor'u, 80-56 yendi.