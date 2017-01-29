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Sayısal Loto talihlisinin kuponunu yatırdığı bayi Soma'da

29 Ocak 2017 Pazar, 16:28

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, Sayısal Loto bayiliği de yapan büfe sahibi Uğur Sazak, Milli Piyango İdaresince düzenlenen bu haftaki çekilişte 6 bilen talihlinin müşterilerinden biri olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Sazak, "Bizim iş yerimizden bu ikramiyenin çıkması bizi sevindirdi. Müşterilerim adına da mutluyum, kazanan müşterim için de hayırlı olur, hayırlı işlerde kullanır. İnşallah ihtiyacı olan biridir. Bu bizim Soma ilçemizde 4'üncü büyük ikramiyemiz ama en büyüğü bu oldu." diye konuştu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen 1 kişi 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

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