Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Joyce, Ivana, Horvath Aylin Sarıoğlu (Yaren Hatipoğlu, Merve Albayrak, Nikalina, Nuran İnce)
Galatasaray: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Centoni, (Nihan Güneyligil, Seda Aslanyürek, Ada Germen, Ruseva, Ezgi Arslan, Nursevil Aydınlar)
Setler: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15
Süre: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.