Filipinler'de terörle mücadele operasyonları

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MANILA (AA) - Filipinler'de, terörle mücadele kapsamında yapılan hava operasyonlarında, Güney Asya'nın en çok aranan terör şüphelilerinden birinin ağır yaralı ele geçirildiği, 14 militanın da öldürüldüğü bildirildi.

Askeri yetkililerden General Eduardo Ano'nun açıklamasına göre, Mindanao Özerk Bölgesi'nin Lanao del Sur kentindeki Butig kasabası kırsalına yapılan hava operasyonunda, "Muhsin" kod adıyla bilinen Isnilon Hapilon isimli Endonezyalı terör örgütü lideri ağır yaralı ele geçirildi, beraberindeki 3 Filipinli terör şüphelisi de ölü bulundu.

Ayrıca Ano, operasyonlarda 11 militanın daha etkisiz hale getirildiğini fakat cesetlerinin henüz bulanamadığını belirtti.

Operasyonlarda ilk kez, Güney Kore'den 2015'te alınan ve yüksek hücum gücüyle bilinen FA-50 savaş uçaklarının kullanıldığını bildiren Ano, Endonezyalı muhataplarından Muhsin kod adlı kişinin kimliğinin teyidi için yardım isteyeceklerini söyledi.

Ano, Hapilon'un ABD Adalet Bakanlığının dünya çapında "en çok aranan teröristler" listesinde yer aldığını ve başına 5 milyon dolar ödül konulduğunu ifade ederek, söz konusu kişinin güneydeki Basilan Adası'ndan Butig'e beraberindeki 30 militanla yaklaşık bir ay önce geldiği istihbaratına ulaştıklarını dile getirdi.

Ülkede geçen yıl kasım ayından bu yana DEAŞ ile bağlantılı terör örgütü Maute'nin işgal ettiği Mindanao Özerk Bölgesi'nin Lanao del Sur kentindeki Butig kasabasında operasyon düzenleniyordu. Operasyonda şimdiye kadar 60'ın üzerinde örgüt üyesi öldürülmüş, örgütün ele geçirdiği ve aralarında belediyeye ait binanın da bulunduğu birçok bölge geri alınmıştı.

Filipinler'de adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Abdullah Maute ve kardeşi Ömer liderliğindeki örgütün eylemlerinde DEAŞ sembolleri taşıdığı belirtiliyor.





