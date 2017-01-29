Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Ömer Tevfik Özkoç, Önder Yılmaz
Manisaspor: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel (Dk. 84 Perovic), Mikic, Erman Bulucu, Dimov, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 72 Savaş Yılmaz), Hakan Turan (Dk. 46 Bilal Sebaihi), Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Serdar Özbayraktar (Dk. 69 Otoo), İbrahim Akdağ (Dk. 69 Abdullah Halman), Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu (Dk. 80 Bulut Kaya), Beleck, Merthan Açıl, Erol Yükseker
Goller: Dk. 14 Gökhan Sazdağı, Dk. 59 ve 78 Dimov, Dk. 62 ve 74 Bahattin Köse (Manisaspor), Dk. 22 Beleck, Dk. 85 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Samet Asatekin (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Dimov, Dk. 81 Gökhan Sazdağı (Manisaspor), Dk. 61 Merthan Açıl, Dk. 70 Steve Beleck, Dk. 87 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında Manisaspor, Ümraniyespor'u 5-2 yendi.