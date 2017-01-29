West Ham, Payet için Marsilya ile anlaştı

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ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Dimitri Payet'in transferi konusunda Fransız kulübü Marsilya ile anlaştıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, West Ham United ile Marsilya, 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun transferi için el sıkıştı. Marsilya'nın, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'dan ayrılmak isteyen Payet için 25 milyon sterlin (yaklaşık 29 milyon avro) bonservis ödeyeceği bildirildi.

Londra ekibinin 15 milyon avroya 2015 yazında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Payet, geçen yıl şubat ayında 2021'e kadar sözleşme yenilemişti.



Fransa Milli Takımı formasını 32 kez giyen Payet, West Ham United'da bu sezon 22 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.