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Antalya'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Paneli"

29 Ocak 2017 Pazar, 16:56
Antalya'da "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Paneli"

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, parlamenter sistemde kaçaklar olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için tarihi bir reform olacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Yeni Türkiye Buluşmaları Konferanslar Dizisi" kapsamında, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde "Cumhurbaşkanlığı sistemi" konulu panel düzenlendi.

Burada konuşan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kılıç, referandum sürecine girildiğini anımsattı.

Sistemle ilgili kamuoyunda bazı kesimlerin anlamsız argümanlarla tartışmalar yaptığına, "tek adamlık" ya da buna benzer konuların gündeme getirildiğine işaret eden Kılıç, şunları söyledi:

"Burada yaşanan şudur, devlet ve millet bütünleşmesi. Siyasal alan ile toplumsal alan arasındaki bütünleşme gerçekleşiyor. Kısmen bir anayasa değişikliğiyle evrenin tamamlanması arzu ediliyor. Muhalefet düzleminde siyaset yapma biçimi, milletvekillerinin siyaset yapmasında, kamu görevlisi olarak duruş alışta, artık her şey değişecek, hiçbir şey eskisi olmayacak. Şimdiki parlamenter sistem bir anda değerli oldu, nedense kıymetli hale geldi ama bu sistemin yarattığı krizleri yaşadık. Mevcut sistem de kaçaklar var, o yüzden bu ülkemiz için tarihi bir reformdur."

- "Türkiye'ye özgü sistem gerekli"

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bilir de parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin dünyadaki birçok ülkede farklı uygulandığına dikkati çekti.

Türkiye'de 50 yıllık bir hükümet sistemi sorunu olduğunu savunan Bilir, şunları kaydetti:

"Sorunlarımız belli, istikrarsızlık, koalisyon, iki başlılık, yasama yürütmenin iç içe geçmesi. İleride '7 Haziranlar gibi olmasın' diye ve Türkiye'de bir kurumsallaşma olması için böyle bir öneri getirilmiştir. Sistemin odak noktası şudur, yürütme ve yasama gerçek sahibine veriliyor, yani millete. Bu anayasa değişikliği 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün tamamlanmasıdır. Biz Meclis'i seçiyoruz ama hükümeti seçmiyoruz. Şimdi ne olacak? Hem yasamayı hem de yürütmeyi ayrı ayrı oylarla ama aynı gün yapılan seçimle belirleyeceğiz. Yani bir partili, desteklediği aday en yüksek oyu alırsa, onun cumhurbaşkanı olacağını kesin bilir ama parlamenter sistem de bunu öngöremezsiniz."

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Korucu ise "Şu anda Türkiye'nin yaşadığı anayasal sistem krizinin aşılabilmesi için çok önemli bir fırsat var. Kamuoyunda bazı değerlendirmelerde sanki muhteşem, rayında ilerleyen bir sisteme sahipmişiz de işleyen makine bozuluyormuş gibi tespitler yapılıyor. Açıkçası ben bunları hayretle takip ediyorum çünkü sistem bozuk. İyi tasarlanmamış bir sistem." diye konuştu.

Siyаsеt Bilimci Dr. Murаt Yılmаz'ın oturum başkanlığı yaptığı paneli, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ile Meclis Üyesi Bahattin Bayraktar ve çok sayıda vatandaş takip etti.

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