Konya'da yardım kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da yardım kutusunun çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen kişi, iş yeri sahibi Sefa Yaman'a siparişlerini verdi.
Yaman, istenilen malzemeleri hazırladığı sırada, şüpheli el çabukluğuyla yardım kutusunu yanında getirdiği torbanın içine bıraktı. Hemen geleceğini belirterek olay yerinden kaçan şüphelinin yardım kutusunu çaldığını anlayan Yaman, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.