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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Sünnet düğününde 2 kişinin öldürülmesi

29 Ocak 2017 Pazar, 17:28
Sünnet düğününde 2 kişinin öldürülmesi

ANKARA (AA) - Başkentte bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açarak 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle aranan zanlı yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da dün gece bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açarak 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan Oğuzhan A. (21), Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çankaya ilçesi Çayyolu semtinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlı, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Oğuzhan A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün akşam Konya yolu üzerinde bulunan bir oteldeki sünnet düğününde ateş açılması sonucu göğsünden vurulan ve zanlının akrabası olduğu öğrenilen Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Erman A. ile Serkan T. de ağır yaralanmıştı.

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