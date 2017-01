AKUT'tan keçi kurtarma operasyonu

MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde yaklaşık 10 gündür kayalıklarda mahsur kalan gebe keçi, AKUT ekiplerince 5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı

Akyer Mahallesi çukur mevkisinde Arif Kurt'a ait keçinin yaklaşık on gündür kayalık arazide mahsur kaldığı bilgisi üzerine 7 kişilik AKUT Marmaris ekibi, bölgeye giderek çalışma başlattı.

Keçinin mahsur kaldığı alana hayvan sahibiyle kayalık arazide 15 dakikalık yürüyüşle ulaşan ekip, yaklaşık 20 metre aşağıda bir set üzerinde mahsur kalan keçinin yerini tespit etti.

Kurulan iki ayrı istasyon ile yanına ulaştıkları hayvanı kurtaran ekipler, uygun bir torbayla keçiyi kayalıkların yukarısındaki düz alana taşıdı.

Kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

AKUT Marmaris ekip lideri Tolga Gözüm, vatandaşların bu tür durumlarda kendilerini tehlikeye atmamaları ve yardım istemeleri çağrısında bulundu.

AKUT Marmaris ekibi olarak gerekli eğitime, deneyime ve her türlü malzemeye sahip olduklarını belirten Gözüm, her koşulda her türlü çağrıya cevap vereceklerini belirtti.