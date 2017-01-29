Göl manzarasında kayak keyfi

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ISPARTA (AA ) - Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne gelenler, Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan Eğirdir Gölü manzarasında kayak yapma imkanı buluyor.

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonun en yoğun dönemini geçiriyor. Sömestr tatili ile otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı merkezde, hafta sonu da günübirlikçilerin yoğunluğu yaşanıyor.

Kar kalınlığının oteller bölgesinde 1,5, üst bölgelerde 3 metreyi bulunduğu merkezde kayak severler, 4 mekanik tesisle çıktıkları merkezin zirvesinde kayak yapma imkanı buluyor. Oteller bölgesini tercih eden günübirlikçiler ise kızaklarla karın keyfini çıkardı.

Merkez, ziyaretçilere Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan Eğirdir Gölü manzarasında kayak yapma ve karın keyfini çıkarma imkanını da sunuyor. Eğirdir Gölü manzarasında kayak yapanlar, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

İzmir'den Davraz'a kayak yapmak için gelen Mehmet Elbek, merkezi, havası ve pistlerinin güzelliği nedeniyle tercih ettiğini söyledi. Merkezde göl manzarasında kayak yapma imkanı da bulduğunu dile getiren Elbek, bu durumun her kayak merkezinde görülemediğine dikkati çekti.

Antalya'dan gelen Cem Şahin ise Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi olmasına rağmen ulaşım kolaylığı nedeniyle 2 yıldır Davraz'ı kayak için tercih ettiğini anlattı. Davraz'da çok farklı pistlerde kayak yapabildiğini, bu durumun da kendisine farklı alternatifler sunduğunu belirten Şahin, merkezin yoğun olmasının nedeninin de bu olduğunu kaydetti.

Göl manzarasının merkeze ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Şahin, merkeze her hafta sonu gelmeye devam edeceğini söyledi.