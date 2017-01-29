Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk
Maliye Piyango: İzzet Ünver, Uğur Güneş, Venno, Siltala, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Stankovic, Samet Gümüş)
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Bartman, Halil İbrahim Akşeker, Lagumdzija, Tuia, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Doğukan Ulu, Emre Ünlü, Melih Sıratça)
Setler: 25-19, 25-17, 25-18
Süre: 83 dakika (30, 23, 30)
ANKARA (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Maliye Piyango, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.