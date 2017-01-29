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Malezya açıklarında batan tekne

29 Ocak 2017 Pazar, 17:42

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya açıklarında batan, çoğu Çinlilerden oluşan turistlerin bulunduğu teknedekilerden 25'nin kurtarıldığı, kalan 6 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nde görevli Bakan Shahidan Kassim, Sabah eyaletinde gazetecilere yaptığı açıklamada içindeki 31 kişiyle batan turist teknesinin kaptanı ve mürettebatının askeri uçakla fark edilerek kurtarıldığını söyledi.

Bölgedeki balıkçıların önce 10 kişiyi daha sonra da 8 kişiyi kurtardıklarını bildiren Kassim, 5 kişinin de bir römorkördeki mürettebat tarafından kurtarıldığını belirtti.

Shahidan, arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle deniz gözetim uçaklarıyla devam edileceğini dile getirdi.

Sabah eyaleti Polis Şefi Ramli Din de kazadan sağ kurtulanlardan 23'ünün, kaybolanlardan da 5'inin Çinli olduğu bilgisini paylaştı.

Arama çalışmalarının, Güney Çin Denizi'nde bin 400 kilometrelik alanda yapıldığı kaydedilirken, teknedeki Çinli turistlerin, ülkelerindeki ay takvimine göre yeni yıl tatili nedeniyle geziye çıkanlar olduğu belirtildi.





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