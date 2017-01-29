Ağrı'da kış

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AĞRI (AA) - Ağrı'daki kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 326 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 3 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi yüzünden kent merkezi ve ilçelerde kapanan 592 köy yolundan 326'sında İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen çalışmalar sonucu ulaşım yeniden sağlandı.

Ekiplerin, kent merkezi ve ilçelerine bağlı olan 266 köy yolunu ise ulaşıma açmak için kar temizleme çalışması ise sürüyor.

Kentte, Ağrı Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin cadde ve sokaklarındaki kar küreme çalışmaları da devam ediyor.

Kar yağışı ve tipi dolayısıyla Ağrı-İran Karayolunun Taşlılçay mevkisinde de 3 araç kayarak yoldan çıktı.

Araçlar ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.