Myanmar'da NLD'nin hukuk danışmanına suikast

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YANGON (AA) - Myanmar'da, iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) Hukuk Danışmanı ve Yüksek Mahkeme Avukatı Ko Ni, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Myanmar Haber Alma Bakanlığı yetkilileri, devlet televizyonu MRTV'de yaptıkları açıklamada, bir geziden dönen Ko Ni'nin Yangon Havaalanı'nda, yanına yaklaşan saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, suikastçının 53 yaşındaki Kyi Lin olduğunu açıkladı.

Ko Ni'nin arkadaşı Thet Paing Soe de aracıyla havaalanına geldiğinde, hukuk danışmanının cansız bedenini binanın dışında yerde gördüğünü söyledi.

Paing Soe, havalanından kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan taksiciyi de vuran saldırganın, daha sonra polis tarafından yakalandığını ifade etti.

Yangon Havaalanı'nda görevli Polis Nay Myo Naing de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ko Ni'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, taksicinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

NLD Sözcüsü Nyan Win, Ko Ni'nin bazı hükümet yetkilileri ve ülkedeki Müslüman liderlerle Endonezya'dan döndüğünü ve olayın kendilerini sarstığını dile getirdi.

Suikastın amacına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ko Ni, haziran ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede Müslümanların temel hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için Müslüman Avukatlar Barosu kurulduğunu söylemişti.