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MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları

29 Ocak 2017 Pazar, 17:52


MUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi Yat Yarışları'nın ikinci ayağı sona erdi.

Marmaris'te iki gün süren yarışların ikinci ayağına, Rusya ve Türkiye'den 27 yatla yaklaşık 200 yelkenci katıldı.

Yatlar, yarış için uygun olan rüzgarın çıkmasını yaklaşık 2 saat boyunca bekledi. Hakem heyeti, rüzgarın yönüne göre körfez içinde start verdi. Dubaların etrafından ilk önce dönerek birinci olmak için mücadele veren yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar, yelkenlileri ilgiyle izledi ve fotoğraf çekti.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı İskender Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci günde tek yarışın yapıldığını belirterek, "Uzun süre rüzgar bekledik. Yarışacak kadar rüzgarın çıkmasından sonra yarışımız tamamlandı. Trofemizin 2. ayağını da böylelikle tamamlamış olduk." diye konuştu.

İkinci ayak yarışlarında sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1: 1. Goblin 3/Cangrup Sigorta (Aslan Kaan İs), 2. Lemon (Tolga Yağlı), 3. Hadar (Ezgi Kalaycı)

IRC-2: 1. Hayta (Zafer Öznur), 2. İzmir Yelken/KAYK (Yaman Yılmazkoç), 3. İskorpit/Netsel Saling Team (Barış Çelik)

IRC-3: 1. Boomerang/UK Sail (Serdar Şahin), 2. M2 (Mustafa Tezcan), 3. Rossinante (Özer Önaldı)

IRC-4: 1. Blue Bird2/ERGO (Mehmet Özdaş), 2. Mirabella (Burçin Aytunç), 3. Smart Too (Tansel Yüzer)

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