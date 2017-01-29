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MANİSA (AA) – TFF 1. Ligin 19. haftasında sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son 2 ayın en flaş takımını yendiklerini bildirdi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncuların tebrik ederek, 10 haftadır inanılmaz bir konsantrasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

Son 10 haftadır puan almalarına rağmen düşme hattından çıkamadıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Bu şartlarda takımın böylesine mücadele etmesinden gurur duyuyorum. Son iki ayın en flaş takımını yendik, flaş bir skorla yendik. Daha önceki beraberlik serimize son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Karafırtınalar, kulüp başkanı Abdullah Mergen'e teşekkür ederek, "Bize bu takımı sunduğu ve çalışma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu popülist bir yaklaşım değil, özveri isteyen bir şey. Bu camia bunu hak ediyor, nice başarıları hak ediyor. Burada olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz." yorumunu yaptı.





- Ümraniyespor cephesi





Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ve skordan memnun olmadığını söyledi.

Son 7 maçta kalelerinde 3 gol görmelerine rağmen bugün 5 gol yediklerini kaydeden Sözeri, "Bunu biraz 3-1’den sonraki oyun disiplininden kopmamıza bağlıyorum. Oyuncularımıza hep söylüyorum, oyun disiplinine sadık kalmalıyız. Bugün maalesef özellikle ikinci yarıda bunu başaramadık." diye konuştu.

Sözeri, müsabakada zaman zaman oyun üstünlüğünü de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İkinci yarıya 65. dakikaya gol yemediğimiz takdirde maçın ibresinin bize döneceğini tahmin ediyorduk. O aralarda tahmin etmediğimiz 2 gol yedik. Mağlup olduk, iyi bir çıkışımız vardı hem kupada hem ligde, bugün sadece beni üzen mağlubiyet değil. Manisaspor bugün hak etti, kazandı. Beni üzen oyun disiplininden kopmamız ve mağlup olmamız. Bu maçtan gerekli dersleri alacağız. Oyun disiplininden kopmama adına. Bugün Manisaspor’u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hakem triosunu da kutluyorum."