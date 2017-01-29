29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maçın ardından

29 Ocak 2017 Pazar, 17:54

MANİSA (AA) – TFF 1. Ligin 19. haftasında sahasında Ümraniyespor’u 5-2 mağlup eden Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, son 2 ayın en flaş takımını yendiklerini bildirdi.

Karafırtınalar, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncuların tebrik ederek, 10 haftadır inanılmaz bir konsantrasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

Son 10 haftadır puan almalarına rağmen düşme hattından çıkamadıklarını kaydeden Karafırtınalar, "Bu şartlarda takımın böylesine mücadele etmesinden gurur duyuyorum. Son iki ayın en flaş takımını yendik, flaş bir skorla yendik. Daha önceki beraberlik serimize son verdik. Bundan sonra inşallah galibiyet serisi olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Karafırtınalar, kulüp başkanı Abdullah Mergen'e teşekkür ederek, "Bize bu takımı sunduğu ve çalışma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu popülist bir yaklaşım değil, özveri isteyen bir şey. Bu camia bunu hak ediyor, nice başarıları hak ediyor. Burada olmaktan son derece gururluyuz, mutluyuz." yorumunu yaptı.


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ve skordan memnun olmadığını söyledi.

Son 7 maçta kalelerinde 3 gol görmelerine rağmen bugün 5 gol yediklerini kaydeden Sözeri, "Bunu biraz 3-1’den sonraki oyun disiplininden kopmamıza bağlıyorum. Oyuncularımıza hep söylüyorum, oyun disiplinine sadık kalmalıyız. Bugün maalesef özellikle ikinci yarıda bunu başaramadık." diye konuştu.

Sözeri, müsabakada zaman zaman oyun üstünlüğünü de ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İkinci yarıya 65. dakikaya gol yemediğimiz takdirde maçın ibresinin bize döneceğini tahmin ediyorduk. O aralarda tahmin etmediğimiz 2 gol yedik. Mağlup olduk, iyi bir çıkışımız vardı hem kupada hem ligde, bugün sadece beni üzen mağlubiyet değil. Manisaspor bugün hak etti, kazandı. Beni üzen oyun disiplininden kopmamız ve mağlup olmamız. Bu maçtan gerekli dersleri alacağız. Oyun disiplininden kopmama adına. Bugün Manisaspor’u tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Hakem triosunu da kutluyorum."

İLGİLİ HABERLER

Akhisar'da 19 engellinin yüzü güldü
YEREL

AKHİSAR'DA 19 ENGELLİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Parklardaki zeytin ağaçları muhtacın sofrasına lezzet katıyor
YEREL

PARKLARDAKİ ZEYTİN AĞAÇLARI MUHTACIN SOFRASINA LEZZET KATIYOR
Yunusemre Belediyespor seriyi sürdürdü
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR SERİYİ SÜRDÜRDÜ
TEOG şampiyonuna Başkan Şirin'den kutlama
YEREL

TEOG ŞAMPİYONUNA BAŞKAN ŞİRİN'DEN KUTLAMA
Halk oyunları Türkiye şampiyonası için aralıksız çalışıyorlar
YEREL

HALK OYUNLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORLAR
Salihli Kocaçeşmespor, Yeşilova'yı rahat geçti
YEREL

SALİHLİ KOCAÇEŞMESPOR, YEŞİLOVA'YI RAHAT GEÇTİ
Gördes Deliçoban için dönüşümm başladı
YEREL

GÖRDES DELİÇOBAN İÇİN DÖNÜŞÜMM BAŞLADI
MİDDER 1. Olağan Genel Kurulu
YEREL

MİDDER 1. OLAĞAN GENEL KURULU

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Sayısal Loto talihlisinin kuponunu yatırdığı bayi Soma'da
YEREL

SAYISAL LOTO TALİHLİSİNİN KUPONUNU YATIRDIĞI BAYİ SOMA'DA

Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Balcı:
YEREL

TÜRKİYE FIRINCILAR KONFEDERASYONU BAŞKANI BALCI:
Alaşehir'de 40 yıllık başkan yeniden seçildi
YEREL

ALAŞEHİR'DE 40 YILLIK BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ
Sırma çayı taşkınlarına karşı önlem alındı
YEREL

SIRMA ÇAYI TAŞKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Alaşehir'in içme suyuna gece mesaisi
YEREL

ALAŞEHİR'İN İÇME SUYUNA GECE MESAİSİ
MAGİDER'den &quot;Yerli ürün kullanın&quot; çağrısı
YEREL

MAGİDER'DEN "YERLİ ÜRÜN KULLANIN" ÇAĞRISI
Kaymakam Çorumluoğlu'dan esnaflara ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÇORUMLUOĞLU'DAN ESNAFLARA ZİYARET
Salihli MYO'da eğitim semineri verildi
YEREL

SALİHLİ MYO'DA EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
Salihli Belediyespor, 3 puanı 3 golle aldı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Başkan Kayda'dan sanayi esnafına geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KAYDA'DAN SANAYİ ESNAFINA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Manisa'da Karadeniz rüzgarı esti
YEREL

MANİSA'DA KARADENİZ RÜZGARI ESTİ
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
YEREL

İTFAİYEDEN KEDİ KURTARMA OPERASYONU
Salihli'de emlakçılar yeni başkanını seçti
YEREL

SALİHLİ'DE EMLAKÇILAR YENİ BAŞKANINI SEÇTİ
Manisa'da çilek kışın mevsiminde de yetiştirilecek
YEREL

MANİSA'DA ÇİLEK KIŞIN MEVSİMİNDE DE YETİŞTİRİLECEK
Kula'da &quot;Hayat Boyu Öğrenme&quot; toplantısı
YEREL

KULA'DA "HAYAT BOYU ÖĞRENME" TOPLANTISI