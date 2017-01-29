GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Al Ghuz bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.
Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Törene Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, MHP İl Başkanı Ali Muhittin Taşdoğan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze arabasından alınarak Türk Yıldızlarına ait uçağa konuldu.
Şehit Elmacı'nın mesai arkadaşları da şehide ait özel eşyalar ve ailesine sunulacak bayrakla uçağa bindi.