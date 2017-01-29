Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi (Dk. 66 Rodallega), Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 81 Medjani), Castillo, N'Doye (Dk. 81 Yusuf Erdoğan)
Gaziantepspor: Victor, Barış Yardımcı, Elyasa Süme, Wallace Reis, Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Doğanay Kılıç (Dk. 46 Muhammet Demir), Muhammed İldiz, Kangwa (Dk. 46 Kolar), Sefa Yılmaz, Ghilas (Dk. 82 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 15 ve Dk. 49 Castillo, Dk. 28 Yusuf Yazıcı, Dk. 73 Uğur Demirok (Penaltıdan) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Onazi, Dk. 62 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk. 52 Muhammed İldiz, Dk. 72 Pedroso, Dk. 90 Sefa Yılmaz (Gaziantepspor)
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçta Trabzonspor, Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.
49. dakikada Trabzonspor, 3. golü buldu. Olcay Şahan'ın ceza alanı içinde sağ taraftan pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Castillo yerden bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0
69. dakikada N'Doye'un ara pasında ceza alanına hareketlenen Castillo'nun şutunda, kaleci Victor iki hamlede topu kontrol etti.
73. dakikada Trabzonspor, penaltı golüyle farkı 4'e çıkardı. Castillo'nun ceza alanı sol tarafından pasında Rodagella, Pedroso tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Victor'un sol üst köşesinden filelere yolladı: 4-0
75. dakikada Ghilas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale ettiği top direkten geri geldi.
80. dakikada Olcay Şahan'ın ceza alanı dışından sert şutunda üst direkten dönen topu Rodallega tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.