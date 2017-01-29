Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Dk. 63 Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Kevin (Dk. 69 Murat Gürbüzerol), Kone (Dk. 86 Lumu), Göksu Türkdoğan
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Caner Arıcı (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Pereira (Dk.46 Augustime), İrfan Başaran (Dk. 70 Ahmet Aras), Eren Tozlu, Mba, Azubuike
Goller: Dk. 36 (penaltıdan), Dk. 54 Kevin Brands, Dk. 83 Kone (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Kone, Dk. 43 Ahmet Burak Solakel, Dk. 65 Kevin (Samsunspor), Dk. 45 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)
SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.