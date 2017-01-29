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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Futbol: TFF 1. Lig

29 Ocak 2017 Pazar, 18:13

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, N'Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Dk. 63 Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Kevin (Dk. 69 Murat Gürbüzerol), Kone (Dk. 86 Lumu), Göksu Türkdoğan

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Caner Arıcı (Dk. 89 Rahman Buğra Çağıran), Yiğitcan Erdoğan, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Pereira (Dk.46 Augustime), İrfan Başaran (Dk. 70 Ahmet Aras), Eren Tozlu, Mba, Azubuike

Goller: Dk. 36 (penaltıdan), Dk. 54 Kevin Brands, Dk. 83 Kone (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kone, Dk. 43 Ahmet Burak Solakel, Dk. 65 Kevin (Samsunspor), Dk. 45 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

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