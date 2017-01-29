KİLİS (AA) - Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ın Kabasin bölgesinde, DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep'e bağlı El Bab ilçesinin kuzeydoğusunda yer alan Kabasin bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan 2 ÖSO mensubu, Çobanbey sınır hattına getirildi.
Yaralılar, burada 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.