Nijerya'da Boko Haram saldırısı

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MAIDUGURI (AA) - Nijerya'da askeri konvoya düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Saldırının görgü şahitlerinden Dauda Pambe, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri-Biu otobanında dün kendilerine eskortluk yapan askerlere Boko Haram militanlarınca saldırı düzenlendiğini söyledi.

Boko Haram militanlarının konvoyda hemen önlerindeki araçlara ateş açtığını kaydeden Pambe, ilk aracın tekerinden vurularak durdurulduğunu ancak içindekilerin kaçmayı başardığını belirtti.

Pambe, ateş açılan kamyonettekilerin ise kaçamadığını ve 7 kişinin öldüğünü, konvoydaki askerlerin de aralarında olduğu birçok kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından çıkan çatışmanın bir süre devam ettiğini dile getiren Pambe, kendilerini korumak için aracın içine yattıklarını aktardı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri-Biu otobanı, Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle ülkenin bu bölgesindeki en tehlikeli yollardan biri olarak kabul ediliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin tarafından örgütle mücadele çerçevesinde oluşturulan ve 10 binden fazla askerle hareket eden Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (FMM) de Boko Haram'ı yok etmek amacıyla bölgede operasyonlar düzenliyor.