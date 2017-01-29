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Maçın ardından

29 Ocak 2017 Pazar, 19:28


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yeni stadında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, coşkulu bir gün yaşadıklarını söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün içerisinde iki anlamlı sonuç aldıklarını belirtti.

İlkinde 66 yıllık tarihi olan Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda ettiklerini ifade eden Yanal, "3 gün sonrasında yeni bir başlangıcın yapıldığı, yeni bir ruhun temsil edileceği, taşınacağı yere Medical Park'a geldik. Aynı şekilde kazanmanın yarattığı büyük bir heyecanla, tarihe galibiyetle geçilen güzel bir gün yaşadık." diye konuştu.

Trabzonspor'un, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadığını belirten Yanal, bazı tespitlerinin bulunduğunu, böyle bir sezon içinde tekrar hamle yapmak ve takımı ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

"Taraftarıyla, camiasıyla coşkulu bir gün yaşadık." diyen Yanal, şöyle devam etti:

"Galibiyetin en önemli mimarı bize katılan yeni oyuncular ve diğer oyuncularımız. İyi birliktelik oluşturdular. Sadece bir adım atıldı. Trabzonspor'un 50. yılına yakışacak duruşun ve mücadelenin, en azından çabasının boşa çıkmayacağının bugün anlaşıldığını düşünüyorum."

Bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazandıklarını hatırlatan Yanal, "Umut veren ve güçlü bir oyun var. Trabzonspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Trabzonspor, tavla bile oynasa kazanmak için oynar." ifadesini kullandı.

Yanal, yabancı oyuncuları Suk ve Akakpo ile ilgili, "Şu anda bizim oyuncularımız. Sözleşmeleri devam ediyor. Devam ettiği sürece onlarla devam edeceğiz ama zorunlu olmadıkça kullanmayı düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmaları konusunda yardımcı olacağız. Birkaç gün daha var, bakacağız." şeklinde konuştu.

Yeni statla ilgili düşüncelerini de açıklayan Yanal, "Türkiye'nin en güzel, leziz mekanlarından biri. Emeği geçen devlet büyüklerimize ve burada emekleri olan çalışanlara teşekkür ederim. Çok güzel eser kazandırıldı." değerlendirmesini yaptı.


- Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise takımın ligde kalmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Uygun, kısa bir süre önce takımın başına geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Tek antrenmanla takımın başına çıkarak yeni bir sistem ve mantaliteyi büründürmek zordu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Lige verilecek 15 günlük zaman içerisinde gerek antrenman gerekse de mental yönden en iyi şekilde takımımızı hazırlayarak, ligde bırakmaya çalışacağız. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Gaziantepspor buraları hak etmiyor. İyi bir kadroya sahibiz. Bunu zamanla göstereceğiz."

Uygun, tribünlerde kendisi aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak ise "Üzüntü verici. Olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

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