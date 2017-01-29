Bartın’daki otobüs kazası güvenlik kamerasında

BARTIN (AA) - Bartın'da dün akşam yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Amasra ilçesinden kent merkezine giden Hulusi Esen idaresindeki 74 DB 666 plakalı yolcu otobüsü, Karaçay mevkisinde devrildi. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otobüs şoförü ile yolculardan Filiz Fırat, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Nurbol Kushpan (21), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki otobüsün kayarak yolun kenarındaki beton bariyere çarpmasının ardından devrilerek refüje çarpması yer alıyor.