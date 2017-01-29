Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Sivasspor'u 1-0 yenen Mersin İdmanyurdu'nun teknik sorumlusu Memduh Özbalta, futbolcularının bu haftaya çok iyi hazırlandığını ve iyi mücadelenin karşılığını aldıklarını belirtti.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımla 12-13 gündür birlikte olduğunu ifade ederek,"Futbolcu kardeşlerim bu haftaya çok iyi hazırlandılar. Hafta boyu hedefimiz galibiyetti, onlarda inanıyordu. İyi mücadele ettiler. Bunun da karşılığını aldılar. Bu ikinci maçımdı. Zaten ligin en iyi ekipleriyle oynadık. Geçen hafta da öyle. Geçen hafta hakem kararlarıyla mağlup olmuştuk ama bu hafta oyuncularım müthiş mücadele ettiler. Hepsinin alnından öpüyorum." dedi

Özbalta, milli maçlardan dolayı oyuncularına perşembe gününe kadar izin verdiğini belirterek, "Belki bu arada Adanaspor'la hazırlık maçı oynama durumumuz var. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.





- Sivasspor cephesi





Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise oyuna çok iyi başlayan bir takımının olduğunu ve oyun genelinin tek kale geçtiğini belirtti.

Rakiplerinin bugün maçı kazanmak için çok istekli olduğunu dile getiren Bakkal, şöyle devam etti:

"Kaçan penaltı, direklerden dönen toplar. Tabii böyle bir sonucu beklemiyorduk. Uzun süreden beri mağlup olmamıştık. İyi giden bir takımdık. Yine iyi oynuyoruz. Bu sonuca rağmen yine de memnunum. İnşallah ligin sonunda hedeflediğimiz yere ulaşmakta, bu mağlubiyetin acısını çekmeyiz. Çok fazla söylenecek bir şey yok ama şu net bir şekilde söylemek istiyorum. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi oyuncuların yattığı yerlerden kalkmamaları. Hem kendi açımızdan hem rakip açısından. Her gittiğimiz yerde bununla karşılaşıyoruz. Bir de arkadaşlar da teşvik ediyor. 'Yat yat yat, kalkma' diye. Mersin için demiyorum genelde bütün şehirlerde görüyorum. Hiç yakıştırmıyorum."









