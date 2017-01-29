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Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar

29 Ocak 2017 Pazar, 19:53

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor karşısında, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçın kadrosundan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Topal forma giydi.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, forvette ise Fernandao görev aldı.

Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde bulundu.


- Kayserispor'da yeni transferler sahada

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu.

Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekler arasında tutuldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde bundan önceki Akhisar Belediyespor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, Mabiala, Anıl Karaer ve Kubilay Sönmez'in yerine Hakan Aslantaş, Erkan Kaş ve Silvestre Varela'ya şans verdi.


- Tribünler boş kaldı

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yapılan maça, futbolseverler fazla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de karşılaşmayı izledi. Özhaseki, maç öncesi Kayserispor Kulübünün yeni yönetimine "hayırlı olsun" dileğini iletti.

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