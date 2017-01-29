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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Maçın ardından

29 Ocak 2017 Pazar, 20:05

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 3-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin,"Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Üç puanın yanında moral, motivasyon ve şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncuları adına çok mutlu olduğunu söyledi.

Samsunspor'un çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine işaret eden Özköylü, "Geçmişte yapılan hatalardan dolayı belki zor günler geçiriyor, halen daha devam ediyor. Bugün kazandığımız maç hiç bir şeyi bitmedi. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bugün çok önemli bir 3 puan kazandık. Üç puanın yanında moral, motivasyon ve şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Esas ihtiyacımız olan buydu." diye konuştu.


- Evkur Yeni Malatyaspor cephesi


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise çok önemli bir maça çıktıklarını ancak 3-0 mağlup olduklarını dile getirdi.

Samsunspor'u tebrik eden Buz, "Samsunspor 6 maç üst üste kaybettikten sonra kendi sahasında galip gelmek onlar adına önemliydi. Bizim açımızdan da önemliydi ama kaybettik. Maç ortada giderken, penaltı pozisyonundan sonra 1-0 geriye düşünce oyun istediğimiz gibi gitmedi. Ondan sonra 2. devre bizim defansın zaafları oldu. İyi oynamadığımızı düşünüyorum. Bir iki tane pozisyonumuz vardı. 2-0 gerideyken golü atmış olsaydık bir geri dönüş noktası olabilirdi. Oyun stresli bir hale gelebilirdi. Ancak atamadık. Kontra ataklardan gol yedik ve yenildik." değerlendirmesinde bulundu.


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