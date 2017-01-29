Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Kana Bıyık, Rotman, Erkan Kaş, Lawal, Güray Vural, Varela, Deniz Türüç, Umut Bulut
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, Fernandao
Goller: Dk. 32 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 41 Mehmet Topal (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 31 Deniz Türüç, Dk. 45 Erkan Kaş (Kayserispor), Dk. 35 Alper Potuk (Fenerbahçe)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
11. dakikada Kayserisporlu Varela'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
24. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında, arka direkte iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ahamada kontrol etti.
27. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.
32. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi karşıdan gören pozisyondan uzak mesafeden şutunda, kale alanında seken topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Umut, altıpasta boşta kalan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Bu arada, futbolcularla gol sevincini yaşamak isteyen kale arkasındaki tribünde yer alan bazı taraftarlar, sahanın içine düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.
41. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda Salih Uçan'ın solda ayağından açtığı top, Kana Bıyık’ın müdahalesiyle ceza alanına yöneldi. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal’ın penaltı noktası civarında yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.