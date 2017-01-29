29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

29 Ocak 2017 Pazar, 20:11


Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Kana Bıyık, Rotman, Erkan Kaş, Lawal, Güray Vural, Varela, Deniz Türüç, Umut Bulut

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, Fernandao

Goller: Dk. 32 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 41 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 31 Deniz Türüç, Dk. 45 Erkan Kaş (Kayserispor), Dk. 35 Alper Potuk (Fenerbahçe)


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

11. dakikada Kayserisporlu Varela'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

24. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında, arka direkte iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ahamada kontrol etti.

27. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi karşıdan gören pozisyondan uzak mesafeden şutunda, kale alanında seken topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Umut, altıpasta boşta kalan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Bu arada, futbolcularla gol sevincini yaşamak isteyen kale arkasındaki tribünde yer alan bazı taraftarlar, sahanın içine düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

41. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda Salih Uçan'ın solda ayağından açtığı top, Kana Bıyık’ın müdahalesiyle ceza alanına yöneldi. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal’ın penaltı noktası civarında yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor-Fenerbahçe maçından notlar
YEREL

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR
Sıfırın altında 7 derecede yüzme şenliği
YEREL

SIFIRIN ALTINDA 7 DERECEDE YÜZME ŞENLİĞİ

Mel-Mek dönem Sonu Sergisi Yarın Açılıyor
YEREL

MEL-MEK DÖNEM SONU SERGİSİ YARIN AÇILIYOR
Yeni Sanayi'de Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu
YEREL

YENİ SANAYİ'DE ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Bakanlar Arslan ve Özhaseki, Kayseri'de
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE ÖZHASEKİ, KAYSERİ'DE
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi
YEREL

FENERBAHÇE KAFİLESİ KAYSERİ'YE GELDİ
Bakanlar Arslan ve Özhaseki Kayseri'de
YEREL

BAKANLAR ARSLAN VE ÖZHASEKİ KAYSERİ'DE
Büyükşehir'de yatırım zirvesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE YATIRIM ZİRVESİ
Abdülhamid Han Bulvarı açıldı
YEREL

ABDÜLHAMİD HAN BULVARI AÇILDI
Bellona AGÜ Spor, İstanbul'dan galip dönüyor
YEREL

BELLONA AGÜ SPOR, İSTANBUL'DAN GALİP DÖNÜYOR
14 şehit veren tugayın eski askerlerinden vefa
YEREL

14 ŞEHİT VEREN TUGAYIN ESKİ ASKERLERİNDEN VEFA
Bünyan Belediyesi engellilere meslek edindirecek
YEREL

BÜNYAN BELEDİYESİ ENGELLİLERE MESLEK EDİNDİRECEK
Sultan Abdülhamid Han Bulvarı Açılış Töreni
YEREL

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN BULVARI AÇILIŞ TÖRENİ
Hanımeller Pazarı faaliyetlerine devam ediyor
YEREL

HANIMELLER PAZARI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
Necdet Subaşı: &quot;Cemaat olgusu probleme dönüştü&quot;
YEREL

NECDET SUBAŞI: "CEMAAT OLGUSU PROBLEME DÖNÜŞTÜ"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN: