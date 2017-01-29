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Öğretmen adaylarına "barış eğitimi" projesi

29 Ocak 2017 Pazar, 20:14

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen Öğretmen Adaylarına Barış Eğitimi Projesi kapsamında 7 üniversiteden 40 öğrenci eğitilecek.

TÜBİTAK tarafından Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Kapsamında desteklenen projenin açılış toplantısı, İzmit'te bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıya, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, KOÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elşen Veli, projede eğitici olarak görev alan öğretim görevlileri ile katılımcı öğrenciler katıldı.

KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Küçük, burada yaptığı konuşmada, dünyada her geçen gün şiddetin, nefretin ve korkunun arttığını ve bunların sonucunun da savaş gibi daha büyük olaylara sebebiyet verdiğini söyledi.

Böyle bir dönemde barış eğitiminin öne çıktığını dile getiren Küçük, insanların, sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi, bunun için de kişilerin empati kurabilen ve affeden olmaları gerektiğini kaydetti.

Küçük, öğretmenlerin geleceği şekillendiren kişiler olduğunu vurgulayarak, projenin amacına ulaşması dileğinde bulundu.

KOÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veli de bir milletin geleceğe hazırlanmasında en büyük sorumluluğun öğretmenlere düştüğüne işaret ederek, bundan dolayı öğretmen adaylarının geleceğin hazırlanmasında ne gibi katkıları olabileceğini şimdiden düşünmeleri gerektiğini ifade etti.

Projede katılımcı olarak yer alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine bir nevi adım attığını anlatan Veli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde barış eğitiminin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Öğretmenliğin temelinde sevgi vardır. Bir çocuk doğduktan 5-6 yıl sonra ebeveynleri tarafından öğretmenlere teslim edilmektedir. Bir insanın hayata hazırlanmasında en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle ülkemizin huzur ve barış içinde yaşamasında hem de bilimsel ve ekonomik açıdan ileri gitmesinde öğretmenlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Eğitime gelen katılımcıları ve eğitimcileri gönülden kutluyorum."

Toplantı, projeyle ilgili sunumun gösterilmesinin ardından sona erdi.

- "Öğretmenlerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerekiyor"

Projenin yürütücüsü KOÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda şiddet olaylarının çözümüne katkıda bulunmak için bir proje hazırlayarak TÜBİTAK'a sunduklarını anlattı.

Sundukları projede çatışmaların eğitim yoluyla önlenebileceğine vurgu yaptıklarını ve öğretmenlerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladıklarını dile getiren Polat, beğeniyle karşılanan projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirtti.

Polat, bugün açılış toplantısını yaptıkları proje kapsamında 7 üniversiteden gelen 40 öğrenciye barış eğitimi vereceklerini aktararak, "Öğrenciler, önümüzdeki hafta içi 5 gün eğitim alacak. Eğitimlerin bir kısmı teorik bir kısmı da uygulamalı atölye çalışması şeklinde gerçekleşecek. Eğitimleri bu alanda çalışan 8 farklı üniversiteden 10 öğretim üyesi verecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika vereceğiz. Bu sertifika da barış eğitimi verme konusunda yeterli olduklarını belgeleyecek." diye konuştu.

Bu proje ile aslında milli eğitim sistemine, YÖK'e bir prototip sunduklarına dikkati çeken Polat, "Toplumundaki şiddetin eğitim yoluyla önlenebileceğini söylüyoruz. İnsanların barış içerisinde, birlikte yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Barışı insanlarda yaşatamazsak nefret söylemi ortaya çıkıyor ya da şiddet ortaya çıkıyor ki bu da ileride savaşa hazır ya da terör için insan tipi yaratıyor. Biz bunları ortadan kaldırmak için barışçıl bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Proje

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında 7 farklı üniversitenin eğitim fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 40 öğrenci, 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde, günde 8 saat eğitim alacak.

"Barış eğitimi" konusunda bilimsel çalışmalar yapan 8 ayrı üniversiteden 10 öğretim üyesi katılımcılara "Barış eğitimi ve duygusal zeka", "Barış için duyguların yönetimi", "Müzakere teknikleri", "Kültürel temas", "Kültürel empati", "Barış için güven" gibi başlıklar altında eğitimler verecek.

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