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Sağlık Bakanı Akdağ:

29 Ocak 2017 Pazar, 21:27

ADANA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Cenabı hak nasip ederse nisan ayında bir referandum yapacağız ve büyük Türkiye hedefimize daha hızlı ulaştıracak yeni bir sisteme inşallah geçmiş olacak." dedi.

Bakan Akdağ, merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Akdağ, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir değişim arefesinde olduğunu belirterek," Cenabı hak nasip ederse Nisan ayında bir referandum yapacağız ve büyük Türkiye hedefimize daha hızlı ulaştıracak yeni bir yeni bir sisteme inşallah geçmiş olacak." dedi.

Yeni sistemle birlikte meclisin daha güçlü olacağını ifade eden Akdağ, hükümetin daha hızlı ve istikrarlı hareket edebileceğini bildirdi.

-"Yeni bir hastanecilik dönemine geçiyoruz"

Yeni döneme uygun bir şekilde sağlık dönüşümü hazırladıklarına değinen Akdağ, şöyle devam etti:

"Yeni bir hastanecilik dönemine geçiyoruz. 2002 yılında geldiğimizde, Türkiye'de koğuş tipi hastaneler, felaket bir tablo vardı. Biz hastanelerimizin hizmet alınabilir yerler olması için çok gayret ettik. Bir kısmını dönüştürdük, bu dönüşüm bir taraftan da devam ediyor. Yeni dönemin en karakteristik özelliklerinden biri de şu ana kadar 41 bin yataklı planlanan şehir hastaneleri olacak. Bunlardan ilkini 3 Şubat'ta Mersin'de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın teşrifleri ile birlikte resmi açılışla inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sokmuş olacağız."

Bakan Akdağ, Adana Şehir Hastanesinin 2017'nin sonbaharında Adanalıların ve bölgenin hizmetine gireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burası bin 550 yatağıyla, belki bunu bin 600 yatağa ulaştıracağız. Planlanmış bir hastane. İki yüzün üzerinde yoğun bakım yatağı var. Günlük 15 bin hasta kapasiteli, bunun bin 500'ü acil hasta olabilecek şekilde. 60'a yakın ameliyathanesi, büyük bir kampüs yani. Dünyada buna benzer hastanelerin sayısı parmakla gösterilebilir. Mükemmel bir hastane inşa edeceğiz. Bütün bu projelerin geliştirilme aşamasında, stratejilerinin belirlenmesinde, yol haritalarının hazırlanmasında Adana Milletvekilimiz Sayın Necdet Ünüvar'ın çok büyük katkısı olmuştur. Kendisine ben hususen teşekkür ediyorum. İnşallah şubatta Mersin'i, önümüzdeki sonbaharda da Adana'yı vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız. Bu iki dev hastane, iki mega proje, bölgede 6 milyona yakın vatandaşımıza hizmet edecek. Bu önemli bir kapasite. Bu kapasiteyi böyle dalga dalga geliştireceğiz. 2017'de bölge hastanelerimizin 6 ila 8'ni hizmete sokmuş oluyoruz. 2020'lere, 2021'ere kadar inşallah aşağı yukarı 30 projeyi hizmete almış olacağız Şimdiden bütün bölgeye, Adanalı kardeşlerimize Mersinli kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum."

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