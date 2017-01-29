Bilecik'te "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları" konferansı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Yansımaları" konulu konferans düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan gazeteci-yazar Turgay Güler 2023 hedeflerinin daha çok yol ve enerji santralinin yapıldığı şeklinde düşünülmemesi gerektiğini, 2023 hedeflerinin gerçek bağımsızlığa erişmek için ortaya konulan bir vizyon olduğunu söyledi.

Büyük bir destan yazarak 15 Temmuz'un atlatıldığını ve geriye güçlü Türkiye'yi inşa etmenin kaldığına dikkati çeken Güler, "Başkanlık bu mevcut köhneleşmiş sistemin, her tarafı dökülen bu sistemin değişmesinin adıdır. Güçlü bir Türkiye'nin olmazsa olmaz koşuludur. CHP çıkıyor diyor ki; Bu anayasa değişikliği ülkeyi bölecek karşıyız. HDP çıkıyor diyorki bizde karşıyız. Bölecekse HDP niye karşı olsun, PKK niye karşı olsun. PKK bu anayasa değişikliğine karşıymış, buradaki mesele üst akıl dediğimiz Amerika'da karşı, PKK, HDP ve CHP'de karşı. Böyle okuyun." diye konuştu.

Türk halkının 15 Temmuz'da göstermiş olduğu mücadelenin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ifade eden gazeteci-yazar Hikmet Genç ise "Bu toprakların geleceğini düşünüyorsak eğer bu ülkede bu sistemin değişmesi gerekiyordu. Rejim değişmiyor, sistem değişiyor yani Başbakana verilen yetkiler Cumhurbaşkanına veriliyor, çok da bir şey değişmiyor aslında. Bu sistem değişikliği halkın seçtiği bir adam üzerinden gerçekleşirse bu statüko bir daha Türkiye'de asla dinamikleri harekete geçirip darbe yapamayacaktır, darbeye teşebbüs edemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Genç, "Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi yapılacak mı" sorusuna, "Trump ile birlikte küçük bir ümit var ama vermek istemeyeceklerdir." cevabını verdi.

Güler ise aynı soruya, "Gülen'i verirlerse saçımı Trump sarısına boyatacağım." yanıtını verdi.

Konferansın ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından, konuşmacılara üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun armasının bulunduğu tablo hediye edildi.